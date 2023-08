Was Reinhold Messner zur Schande am K2 sagt

Die Bergesteiger-Legende Reinhold Messner über "Gipfel-Tourismus", zunehmenden Egoismus am Berg und die Tatsache, dass 99 Prozent der "Gipfelstürmer" weder Fähigkeiten noch Erfahrung haben.

Empörung über den Tod eines Bergsteigers am K2: Am 27. Juli wurde der pakistanische Bergführer Mohammed Hassan (†27) von Gipfelstürmern überklettert , obwohl er noch am Leben war und kopfüber in Seilen hing. Trotz seiner prekären Lage verzichtete niemand darauf, den Gipfel zu erreichen, um ihm in der dünnen Luft und extremen Höhe zu helfen.

Gipfeljagd-Tourismus: Kritik von Bergsteiger-Legende Messner

Früher gab es am Berg eine große Solidarität

Messner betonte, dass jeder, der einmal einen Verletzten oder Höhenkranken am Berg erlebt hat, die Bedeutung der Hilfe kennt. Er kritisierte, dass am K2 und anderen großen Bergen heute mehr Tourismus als echter Alpinismus stattfindet. "Am Berg gab es früher eine große Solidarität", sagte Messner. Doch das hat sich geändert. Erfahrene Bergsteiger hätten früher ihre Touren für in Not geratene Kollegen abgebrochen, was heute, wie die Ereignisse am K2 zeigen, nicht mehr der Fall ist.