Todesdrama am K2: Das sagt Extrembergsteiger Theo Fritsche zum Skandal

Am 27. Juli ist der pakistanische Höhenträger Muhammad Hassan am K2 (8611 m) ums Leben gekommen. Laut diversen Berichten war er in den frühen Morgenstunden aus bislang ungeklärter Ursache beim Montieren eines Fixseils gestürzt und im Seil hängen geblieben. In weiterer Folge sollen rund 70 Bergsteiger an der Schlüsselstelle der Tour auf dem Weg zum Gipfel am Sterbenden vorbei gegangen bzw. über diesen gestiegen sein.