Tempo 100 auf der A14 - Das sagt die Ministerin dazu

Angrenzend an das eigentlichen Thema, die neue Variante der S18, sah sich die Ministerin auch mit der Frage nach Tempo 100 auf der A14 konfrontiert.

Kommt Tempo 100 auf der A14?

Die Fakten würden auf demTisch liegen, meint Umweltministerin Gewessler bei Vorarlberg LIVE. Weniger Tempo bedeute mehr Geld in der Geldtasche, mehr Sicherheit auf den Straßen, mehr Klimaschutz und brächte Vorteile für die Volkswirtschaft.

Keine Mehrheit im Parlament

Einzelne Projekte möglich

Bei einzelnen Projekten, um mit Geschwindigkeitsbegrenzungen verkehrslenkend einzugreifen, sei man immer, auch mit Vorarlberg, in guter Abstimmung und am Prüfen. Dabei sei auch das Thema Vorarlberg und die A14 auf ihrem Tisch gelandet, so Gewessler.