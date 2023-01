Schoch für Tempo 100 - Allgäuer ist gegen eine generelle Beschränkung

Die Landtagsvizepräsidentin und Vizebürgermeisterin von Bregenz unterstützt eine Forderung der "Letzten Generation". FPÖ-Verkehrssprecher Daniel Allgäuer sieht ein generelles Tempolimit kritisch.

"Ich unterstütze die Forderung Tempo 100 auf Autobahnen von Letzte Generation AT. Einfach umsetzbar! Rasches Ergebnis! Mach mit und setze ein Zeichen mit einem Posting, zeigt den Aktivist:innen wie viele Menschen sie unterstützen." Das schreibt Sandra Schoch von den Grünen in einem sozialen Netzwerk. Sie schreibt weiter: "Auch in der Gesellschaft kippt es Kipppunkte. Dies zeigt die Geschichte, wenn ein gewisse Größe der Gesellschaft in Bewegung kommt, dann kann sich auch der blockierende Teil der Politik auf Dauer nicht widersetzen. Da das Risiko des Positionsverlust gegen den Verlust der potentiellen Wähler:innen aufgerechnet wird." (sic)