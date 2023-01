Gewessler über S18: "Alternative kann schneller entlasten"

Verstimmte Schweiz

Misstöne kommen aus dem Nachbarland. Der Kanton St. Gallen war zwar an der Fachebene mit Fachexperten eingebunden. Und es hätte auch Gespräche mit Susanne Hartmann, Regierungsrätin von St. Gallen und Vorsteherin des Bau- und Umweltdepartementes, gegeben. Dem widersprach Hartmann jedoch am Mittwoch im Gespräch mit "ORF Vorarlberg": Die Kommunikation habe nicht gut funktioniert und die Variante sei in der Schweiz vom Tisch.

Erst am Mittwoch habe es erneut ein persönliches Gespräch mit Hartmann gegeben, entgegnet Gewessler. Dabei hätte die Regierungsrätin erneut Bedenken geäußert, aber die Grüne setzt auf weitere Gespräche. "Der Kanton ist mit dieser Prüfung nicht einverstanden. Er zweifelt die Zweckmässigkeit der neuen Linienführung an. Zudem würden die Planungen um Jahre zurückgeworfen. Deshalb fordert der Kanton, die bislang am besten abgesicherte und zweckmässigste Variante weiterzuverfolgen und die Planungen rasch voranzutreiben", heißt es in einer Stellungnahme, die Hartmann den VN übermittelt hat.