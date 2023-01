Tempo 100 fürs Klima: So denken Vorarlberger

Die "Letzte Generation" bringt mit ihren Forderungen Tempo 100 auf den Autobahnen wieder ins Spiel. Doch was sagen Vorarlberger dazu?

"Dann brauchen wir keine Autobahnen mehr"



"Grundsätzlich habe ich nichts dagegen", meint etwa Ulrike Marte aus Dornbirn. "Der Umweltgedanke, der dahinter steckt, den kann ich nachvollziehen, also bin ich nicht dagegen." Diese Frage habe man schon vor 30 Jahren gestellt, meint Hubert Goripob aus Dornbirn. Er finde das nicht gut. "Dann kann man gleich schon nur Schnellstraßen bauen", verdeutlicht er. "Dann brauchen wir keine Autobahnen mehr."

"Bin dafür auf jeden Fall"

Gabriela Längle aus Dornbirn ist für Tempo 100: "Ich bin dafür auf jeden Fall", erklärt sie VOL.AT. Man nehme dann vielleicht etwas mehr Rücksicht. Die Raser seien in Vorarlberg eh ein Problem, meint die Dornbirnerin im Gespräch mit VOL.AT. Auch 30er-Beschränkungen in Städten würde sie daher befürworte. "Was heutzutage zusammengefahren wird, das ist eine Katastrophe", verdeutlicht sie.