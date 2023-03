Tampons und Binden an Bludenzer Schulen ab Herbst gratis

Monatshygieneartikel für Schülerinnen werden ab Herbst an allen Bludenzer Pflichtschulen kostenfrei zu haben sein. Das hat die Stadtvertretung bei der letzten Sitzung einstimmig beschlossen.

"Dem wollen wir entgegenwirken. An allen Schulen, bei denen die Stadt Schulerhalterin ist, sollen künftig Monatshygieneartikel kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Organisation sollen die Schulen übernehmen, die Finanzierung die Stadt", so Lukas Zudrell von der "Offenen Liste Bludenz", die den Antrag in in Stadtvertretung einbrachte. Unterstützung fand der Vorschlag bei allen Parteien. "Wir begrüßen den Antrag. Wir haben das in Bludenz an allen Schulen erheben lassen, es wird uns nicht allzuviel kosten. Jede Schule soll für sich das beste Konzept umsetzen. Es soll ein niederschwelliger Zugang sei, damit auch alle zu den Hygieneprodukten kommen", erklärte Bildungsstadtrat Bernhard Corn vom "Team Mario Leiter".