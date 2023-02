Gratis Binden & Tampons an Schulen: So denkt das Ländle

An Vorarlberger Schulen soll es schon bald gratis Menstruationsartikel geben. VOL.AT hat sich dazu in Bregenz umgehört.

Bis zu 70 Euro können Binden, Tampons und Co. pro Jahr kosten. Ganz schön teuer, insbesondere, wenn man finanziell nicht gut aufgestellt ist. Daher war schon länger die Forderung nach Gratis-Hygieneprodukten für Frauen da. Zumindest für manche wird diese jetzt erfüllt: An Schulen soll es bald gratis Tampons und Binden geben.

"Bei uns sind sie schon gratis"

Es sei ein guter und wichtiger Schritt, meint Lisa aus Bregenz, und auch ein Schritt in Richtung Gleichstellung. "Ich finde super, dass das jetzt kommt, weil viele Leute sich das nicht unbedingt leisten können", erklärt sie. Tampons und Binden gehören zum Grundbedürfnis, Frauen seien hier leider im Nachteil.

Wie denken Sie darüber?



"Nicht schlecht oder gut"

"Es ist prinzipiell nicht schlecht oder gut", meint Lucrecia aus Hörbranz. "Nur wir leben hier in Österreich in einer Gesellschaft, wo das gar nicht nötig ist", verdeutlicht sie. "Wir haben hier das Privileg dass wir genug Geld haben." Im Verhältnis zu anderen Ländern sei es nicht teuer. Das Thema solle privat bleiben. Für Tage, an denen man nichts dabei habe, könne man sich immer noch Unterstützung bei Schulkolleginnen suchen.