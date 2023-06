"Suizid auf Rezept? Konter aus dem Ministerium, heikle Fragen bleiben aber offen ...

Sterbeverfügungen: Neue, aktuelle Zahlen aus dem Ministerium

Ruf nach dringender Evaluierung?

"Gesetz noch zu wenig lang in Kraft"

VOL.AT: Wie viele Personen erhielten in Vorarlberg bzw. in Österreich eine Sterbeverfügung seit Inkrafttreten des Gesetzes?

Sozial-Ministerium: Die konkrete Ausführung des lebensbeendenden Entschlusses erfolgt im privaten Rahmen. Das Gesetz sieht davon ab, Suizidassistenz in staatlichen Einrichtungen oder „Suizidstationen“ durchzuführen. Die sterbewillige Person kann eine oder mehrere Personen, die Hilfe leisten, in der Sterbeverfügung angeben. Die lebensbeendende Maßnahme muss jedoch stets die sterbewillige Person selbst durchführen und somit die Herrschaft über den lebensbeendenden Verlauf behalten. Personen, die zwar entscheidungsfähig sind, aber den letzten auslösenden Schritt nicht mehr selbst setzen können, können keinen rechtlich erlaubten assistierten Suizid in Anspruch nehmen.

Sozial-Ministerium: Sofern Hinweise vorliegen, dass der Tod einer Person in einem unmittelbaren oder mittelbaren kausalen Zusammenhang mit der Einnahme eines Präparats steht, haben Sie als Totenbeschauärzt:in eine gesonderte Meldung an den für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister zu erstatten.

Sozial-Ministerium: Das Sterbeverfügungsgesetz ist seit knapp einem Jahr in Kraft. Dies ist eine sehr kurze Zeitspanne, um die Auswirkungen des Gesetzes in ihrer Gesamtheit betrachten zu können.

• an einer schweren, dauerhaften Krankheit mit anhaltenden Symptomen leidet, deren Folgen die betroffene Person in ihrer gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigen, wobei für beide Fälle gilt, dass die Krankheit einen für die betroffene Person nicht anders abwendbaren Leidenszustand mit sich bringt.

Die Abgabe eines Präparats darf nur in der in der vorgelegten Sterbeverfügung angegebenen Dosierung in der vorgesehenen Applikationsform samt der erforderlichen Begleitmedikation abgegeben werden. Die Abgabe darf nur an die sterbewillige Person selbst oder an eine Person erfolgen, die in der Sterbeverfügung namentlich genannt ist.