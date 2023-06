"Suizid auf Rezept": Wieso gibt es keine validen Zahlen?

Es ist ein schwieriges Thema: "Assistierter Suizid". Und schwierig ist es auch an valides Datenmaterial zu kommen, wie eine VOL.AT-Recherche zeigt.

Am 1. Jänner 2022 ist in Österreich ein neues Sterbeverfügungsgesetz in Kraft getreten. Dauerhaft schwer oder unheilbar Kranke, die Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen wollen, können seitdem eine sogenannte Sterbeverfügung errichten.