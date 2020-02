Sabine fegte am Montag in Hittisau dieses Hausdach weg

Sturm Sabine fegt auch am Dienstag durch Vorarlberg

Den Böen-Spitzenwert am Montag gab es am Feuerkogel in Oberösterreich mit 149 Stundenkilometern.

Feuerwehreinsätze, Stromausfälle, Stillstand in Skigebieten. Sturm „Sabine“ raste am Montag mit voller Wucht über Vorarlberg und Österreich.

Die Folgen des Sturmtiefs "Sabine" aka "Ciara" sind hierzulande im Vergleich zu vielen nordeuropäischen Staaten relativ gering ausgefallen. Personen kamen nicht zu Schaden, jedoch sorgten Spitzen von über 100 km/h für Sachschäden und zahlreiche Feuerwehreinsätze in Vorarlberg, aber auch Tirol sowie Nieder- und Oberösterreich. Tausende Stromausfälle wurden aus den beiden östlichen Bundesländern vermeldet.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) maß einen Spitzenwert am Feuerkogel in Oberösterreich mit 149 km/h.

Stürmische Nacht in Vorarlberg

Sturm Sabine wütete auch über die Nacht noch einmal sehr heftig in Vorarlberg (siehe Wetterkarte oben). Vor allem im Bregenzerwald brauste der Sturm mit voller Wucht durch.

Zweithöchste Warnstufe für Dienstag

Aktuell gibt die Zentralanstalt für Meteorologie für weite Teile Vorarlbergs die zweithöchste Warnstufe aus (nach der höchsten gestern). Dabei sollte es am Dienstag voraussichtlich auch bleiben.

