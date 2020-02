Darauf muss sich Vorarlberg mit "Sabine" noch einstellen

Angelika Spiegel von der Landeswarnzentrale spricht im VOL.AT-Interview über die Sturm-Situation in Vorarlberg und die Wetteraussichten für Dienstag.

Am Montag Vormittag haben die Einsatzkräfte in Vorarlberg fast 100 Einsätze aufgrund von Sturmtief "Sabine" abgearbeitet, so Angelika Spiegel.