Sturm Sabine: Feuerwehr rettet Pferd aus Stall

In Bregenz stürzte ein Baum auf einen Pferdestall. Das Gebäude war durch den Schaden einsturzgefährdet. Eines der Pferde musste die Feuerwehr befreien.

Sturmtief "Sabrina" hat am Montagvormittag für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Vorarlberg gesorgt. In Bregenz stürzte unter anderem ein Baum auf einen Pferdestall. Das Gebäude war durch den Sturmschaden einsturzgefährdet. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch mehrere Pferde im Gebäude.