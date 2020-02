Stromschlag in Badewanne: "Große Energie im Spiel"

Sachverständiger vermutet: "Handyladekabel könnte über ein Verlängerungskabel angesteckt gewesen sein."

Der Stromunfall der Elfjährigen in der Badewanne kann seiner Meinung nach viele Gründe haben.

"Wegen des Handys alleine passiert gar nichts, außer..."

"Wegen des Handys alleine passiert jedenfalls gar nichts, außer der Akku hat einen Fehler." Mörk-Mörkenstein fügte an, dass das Handyladekabel womöglich über ein Verlängerungskabel angesteckt gewesen sein könnte und dieses in die Badewanne fiel. Der Ausgang des Ladekabels liefere nämlich lediglich fünf Volt bzw. zehn Watt.

"Ohne die Anlagensituation vor Ort im Rahmen einer Befundaufnahme zu beurteilen, ist jede Aussage hier nur eine ungenaue Ferndiagnose", betonte Mörk-Mörkenstein am Montag auf APA-Anfrage.

"In einer korrekten Installation haben wir mit der Erdung, dem Potenzialausgleich oder einem Trenn-Trafo bewährte Absicherungen in der Elektroinstallation. Österreich ist hier führend in Europa und weltweit."