Dornbirn: Mädchen stirbt nach Stromschlag in Badewanne

Das Mobiltelefon der 11-Jährigen lag in der Badewanne, ein angestecktes Aufladekabel befand sich in der Nähe. Das Mädchen wies starke Verbrennungsmerkmale auf.

Am Sonntag gegen 16:42 Uhr kam es in Dornbirn zu einem Todesfall nach einem Stromschlag in einer Badewanne. Ein 11-jähriges Mädchen nahm laut dem Polizeibericht in einem Wohnhaus in Dornbirn ein Bad und versperrte die Badezimmertüre. Als die Mutter nach einiger Zeit gegen die Badezimmertüre klopfte und seitens der Tochter keine Rückmeldung erhielt, schaute die Mutter durch das Badezimmerfenster in das Bad. Dabei konnte die Mutter ihre Tochter in der Badewanne liegend wahrnehmen.