Strompreisbremse: Vorarlberg pocht weiter auf Kompensation

Die westlichen Bundesländer Tirol und Vorarlberg zeigen sich zwar grundsätzlich zufrieden mit der von der türkis-grünen Bundesregierung beschlossenen Strompreisbremse, pochen jedoch weiter auf eine "Kompensation für den Westen".

Mattle sieht Verhandlungserfolg

Die bundesweite Strompreisbremse gehe in die richtige Richtung. Mit den angekündigten zehn Cent orientiere sich der Bund an den günstigen Tarifen in Vorarlberg und Tirol, ließ der wahlkämpfende Tiroler ÖVP-Obmann Mattle in der gemeinsamen Aussendung wissen. "Dennoch darf sich der Bund mit Blick auf die Situation in Tirol und Vorarlberg nicht aus der Verantwortung stehlen", legte Mattle sogleich nach und mahnte eine Kompensation ein. Gleichzeitig freute sich der ÖVP-Landesparteiobmann auch über einen "Verhandlungserfolg", wie er es nannte. Der Bund sei vom ursprünglichen Plan, die Strompreisbremse nur für zwölf Monate einzuführen, abgerückt. "Mit Rücksicht auf die westlichen Bundesländer soll die Strompreisbremse auch Preissteigerungen im kommenden Jahr abfedern", so Mattle.