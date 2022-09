Strompreisbremse: Vorarlberg verlangt Überarbeitung des Modells

Vorarlberg verlangt vom Bund eine Überarbeitung der Strompreisbremse.

Die von der Bundesregierung angedachte Form helfe der Vorarlberger Bevölkerung in der aktuellen Situation nicht weiter. "Vorarlberger Kundinnen und Kunden werden praktisch nicht entlastet", kritisierte Statthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Es könne nicht sein, dass die westlichen Bundesländer für ihre niedrigen Strompreise quasi bestraft werden.

Vorarlberg hat - wie auch Tirol - in den vergangenen Tagen mehrfach darauf gepocht, bei einer Strompreisbremse Erleichterungen auch für die Bürger des Landes zu wollen. Das Modell der Strompreisbremse müsse so ausgestaltet werden, "dass alle Bundesländer etwas davon haben", hat Schöbi-Fink mehrfach betont.

Vorarlberger profitieren kaum

Den Planungen der Regierung zufolge sollen den österreichischen Haushalten bis zur Marke von etwa 2.900 Kilowattstunden nur zehn Cent pro Kilowattstunde verrechnet werden - erst für den darüber hinausgehenden Verbrauch soll der marktübliche Preis zu zahlen sein. Dafür will der Bund 2,5 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Dieses Geld käme aufgrund des vergleichsweise niedrigen Strompreises in Vorarlberg aber nur in sehr geringem Ausmaß Vorarlberger Haushalten zugute.