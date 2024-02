Brautpaar in Not (Symbolbild)

Brautpaar in Not (Symbolbild) ©Canva

Streifenwagen als Hochzeitskutsche: Polizei rettet Brautpaar in Not

In einem bemerkenswerten Einsatz am Freitag in Müllheim TG half die Polizei einem in Not geratenen Brautpaar.

Die Hochzeitsvorbereitungen für den großen Tag in Islikon TG waren bis ins Detail geplant: Das Brautpaar war frisiert, und ein historischer 97 Jahre alter Rolls-Royce sollte sie zum Hochzeitsort bringen. Die Aufregung und Vorfreude waren groß.

Hochzeitsfahrt endet abrupt

Jedoch musste die Fahrt von Kreuzlingen nach Islikon TG in Müllheim TG abrupt enden, als der Rolls-Royce plötzlich drei laute Geräusche von sich gab und stehen blieb. Trotz aller Bemühungen des elegant gekleideten Chauffeurs mit Chauffeurmütze konnte das Fahrzeug nicht wieder in Gang gebracht werden. „Der Fahrer hat sich unentwegt entschuldigt“, teilte der Bräutigam mit. Der Defekt am Oldtimer drohte die Zeremonie zu gefährden.

Der Weg zum Hochzeitsort war zu Fuß von Müllheim aus schlecht zu bewältigen, und die Zeit drängte. Trotzdem blieb das Paar optimistisch. „Wir glaubten fest daran, dass das Auto bald wieder fahren würde“, erzählte Raphael gegenüber "20 Minuten".

Beamte retten den Tag

Ihr Optimismus wurde belohnt, als eine Polizeistreife der Kantonspolizei Thurgau das Paar zufällig entdeckte. Auf die Initiative des Chauffeurs hin bat man die Beamten um Hilfe, die das Paar ohne Zögern in ihrem Dienstfahrzeug mitnahmen und so rechtzeitig zur Trauung beförderten.

Die Ankunft des Paares in einem Polizeiwagen sorgte für Begeisterung unter den Gästen. „Die Gesichter waren unvergesslich“, sagte Raphael mit einem Lächeln.

Trotz des unerwarteten Fahrzeugwechsels waren die Braut und der Bräutigam überaus dankbar und drückten ihre Dankbarkeit gegenüber den „Helden in Uniform“ auch nach der Trauung aus, so Daniel Meili, Sprecher der KantonspoSlizei Thurgau.

Soziale Medien feiern die gute Tat

Nachdem die Kantonspolizei Thurgau am Samstag auf Facebook von dem Vorfall berichtet hatte, erhielt der Beitrag bis Montag über 13.000 Likes und ging viral. Unter dem Beitrag äußerten viele ihre Dankbarkeit und lobten die Polizei für ihren Einsatz, während sie dem Paar ihre besten Wünsche übermittelten. „Dank eurer schnellen Hilfe konnte Lara rechtzeitig Ja sagen. Wir werden diesen Tag nie vergessen“, kommentierte der Bräutigam.

„Es war eine Freude, helfen zu können“, sagte Daniel Meili von der Kantonspolizei Thurgau. Die Beamten waren während ihrer üblichen Patrouille auf den defekten Oldtimer gestoßen und entschieden sich spontan, dem Paar zu helfen.

