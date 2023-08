Brutale Hochzeitsrache: Frau betrog Verlobten, doch der ...

Dieses Video geht aktuell viral: Verlobter entlarvt Freundin vor der gesamten Hochzeitsgesellschaft als Fremdgeherin.

Ein emotionsgeladener Moment, der ganz Italien in seinen Bann zieht: Ein gehörnter Verlobter nutzt ein Hochzeits-Warmup vor 200 Gästen, um seine noch-nicht-Braut vor laufenden Kameras als Fremdgeherin zu outen. Das schockierende Video verbreitet sich wie ein Lauffeuer und sorgt für hitzige Diskussionen über Beziehungen, Rache und öffentliche Demütigung.

Brutale Enthüllung vor 200 Gästen

In einer der prächtigsten Villen von Turin sollte das Hochzeits-Warmup von Massimo Segre (64), einem angesehenen Banker, und Cristina Seymandi (47), einer bekannten Politberaterin, stattfinden. Rund 200 Freunde und Bekannte waren eingeladen, um die Vorfreude auf die geplante Oktober-Hochzeit zu teilen. Doch was als fröhlicher Anlass begann, endete in einem explosiven Eklat.