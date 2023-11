Strandbad-Neubau in Hard: "Es war mehr als an der Zeit, hier eine neue Lösung zu finden"

Anfang September wurde das alte und teilweise desolate Strandbad in Hard dem Erdboden gleich gemacht. Seither hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten einiges auf dem Gelände getan. So wurden etwa bereits die Bodenplatten vorbereitet, Spundwände bei den Becken gesetzt und Pilotierungsarbeiten durchgeführt. Die Bodenplatten für die neuen Gebäude und im Bereich der Becken und Rutschen werden vorbereitet. Noch vor dem Jahreswechsel sollen die Becken eingebaut werden, wie Bürgermeister Staudinger erklärt.

"Da alte war ja extrem in die Jahre gekommen"

"Es war mehr als an der Zeit"

Das Clubheim des Yachtclubs im Anbau sei seiner Meinung nach zur Baracke verkommen, meint Busch. Der Club habe nun mit einer alten Fähre bereits ein neues Heim gefunden. Auch die Sanitärräume für die Gastlieger im Hafen liegen ihm am Herzen. Hard habe nämlich sehr viele Gäste im Hafen: "Ich segle selbst auch und bin viel am See unterwegs. Da kann man sagen, das waren weit und breit die miesesten Sanitäranlagen", meint er und lacht. Insgesamt ist er froh über den Strandbadneubau: "Es war mehr als an der Zeit, hier eine neue Lösung zu finden."