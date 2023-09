Abbruch des alten Harder Strandbads hat begonnen

all

all

self

self

Seit dem 21. August hat das Strandbad in Hard geschlossen. In der nächsten Saison soll bereits das neue Bad stehen. Der Abriss ist in vollem Gange.

Die letzte Saison des Harder Strandbades ging heuer verfrüht zu Ende. Schon seit dem 21. August hat das Bad mit Seezugang geschlossen.

Der Abbruch ist in vollem Gange. ©VOL.AT/Mayer

Das Strandbad beim VOL.AT-Lokalaugenschein. ©VOL.AT/Mayer

Abbrucharbeiten laufen

Seit Ende August laufen die Abbrucharbeiten beim in die Jahre gekommenen Strandbad am Harder Binnenbecken. Beim VOL.AT-Lokalaugenschein war bereits ein guter Teil des Gebäudes, in dem auch das Seerestaurant befand, abgerissen. Mehrere Bagger sind vor Ort, die Baustelle ist großzügig abgesperrt. Auf den Bauzäunen sieht man schon jetzt, wie das neue Bad einmal aussehen soll.

Das Gebäude wird abgerissen. ©VOL.AT/Mayer

Ein Überblick auf den vorderen Teil. ©VOL.AT/Mayer

Bis zur nächsten Saison entsteht ein neues Strandbad. ©VOL.AT/Mayer

Das alte Strandbad ist Geschichte. ©VOL.AT/Mayer

Neubau bis 2024

Stammgäste und Badenixen aus dem Ländle können sich schon jetzt auf die kommende Saison freuen. Dann soll bereits das neue Strandbad die Besucher empfangen. Bis im Juni 2024 entstehen für rund 13 Millionen Euro neue Becken, ein Schwimmsteg, Sprungtürme und ein beheiztes Kinderbecken.

Mehr zum Strandbad

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.