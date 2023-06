"Stoppt Kälbertransporte": VGT-Aktion an der Autobahn

Aktivisten des VGT machen erneut gegen Kälbertransporte mobil. Dafür waren sie am Montagnachmittag an der A14 unterwegs.

Der VGT brachte an der Autobahnbrücke Transparente an.

Der VGT brachte an der Autobahnbrücke Transparente an. ©VOL.AT/Mayer

Stundenlange Transporte

Bei einer Autobahndemonstration in Vorarlberg forderten sie erneut den Stopp der Transporte. Milchkälber werden, wie der VGT aufgedeckte, ins Ausland transportiert. Sie werden stundenlang eng zusammengepfercht transportiert und laden teilweise sogar außerhalb der EU-Grenzen. In den vergangenen Jahren sorgten die Transporte tausender Jungtiere für viel Diskussionsstoff. Dabei wurden etwa vorgeschriebene Pausen nicht eingehalten oder Bestimmungsorte falsch angegeben. Sogar im Libanon wurden Vorarlberger Kälber entdeckt.

Autobahndemonstration in Götzis

Die aktuellste Aktion der Tierschützer in Vorarlberg war nur schwer zu übersehen. VGT-Mitglieder trafen sich am Montag gegen 16:30 Uhr bei der Fenkernbrücke in Götzis. Aufmerksame Autofahrer konnten über der A14 ein Transparent entdecken. "Stoppt Kälbertransporte", fordert der Verein gegen Tierfabriken damit. Rund zwei Stunden lang blieben die Aktivisten vor Ort und ließen ihre Transparente von der Brücke hängen.