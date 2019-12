Steinbruch: Rhomberg will Volksbefragung

Eine Stellungnahme der Stadt Hohenems lässt bei Rhomberg Alarmglocken schrillen.

"Lustenau wird unter Wasser stehen"

Ohne breite Diskussion will Rhomberg eine Entscheidung zu Ungunsten der Erweiterung nicht akzeptieren. "Wenn dann herauskommt, dass wir die Rohstoffe nicht brauchen, dann akzeptieren wir das", sagt er am Donnerstag gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten". Für das Land sei eine Ablehnung fatal, so Rhomberg. „Die Genehmigung für 90 Prozent der Standorte läuft in den nächsten zehn Jahren ab, ich weiß nicht, was danach geplant ist“, macht er aufmerksam.