Update zum Waffen- und Sprengstofffund in Dornbirn

Update zum Waffen- und Sprengstofffund in Dornbirn ©VOL.AT/Mayer

Update zum Waffen- und Sprengstofffund in Dornbirn ©VOL.AT/Mayer

Sprengstofffund in Dornbirn - Substanzen sind jetzt entschärft

Am Donnerstagvormittag wurde in einem Wohngebäude in Dornbirn eine größere Anzahl von Waffen und Sprengstoff entdeckt.

Die Entschärfung der sprengfähigen Substanzen, die am 15.12.2022 in Dornbirn sichergestellt wurden, konnte am Abend des 17.12.2022 beendet werden.

self all Open preferences.

Die potentiell gefährlichen Gegenstände wurden vom Entschärfungsdienst entsprechend gesichert abtransportiert und im Zuge mehrerer kontrollierter Sprengungen in einem nahe gelegenen Steinbruch vernichtet.

self all Open preferences.

Keine Gefahr

Aufgrund der getroffenen Sicherheitsvorkehrungen bestand während der Bergung, des Transportes und der Vernichtung zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. In Hinblick auf die noch laufenden Ermittlungen können vorerst aus taktischen Gründen keine näheren Angaben zu Art und Umfang der Gegenstände gemacht werden.