Sportliche Mama: Anna Veith trainiert mit Babybauch

Ex-Skirennläuferin Anna Veith ist zum zweiten Mal schwanger. Das hält die 34-Jährige aber nicht davon ab, sich fit zu halten.

Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Weltcup-Gesamtsiegerin: Anna Veith hat in ihrer sportlichen Karriere viele Erfolge gefeiert. Mittlerweile ist die 34-Jährige in Ski-Pension und erwartet bereits ihr zweites Kind mit Ehemann Manuel Veith, wie sie im Oktober auf Instagram verkündigte: "Unsere Herzen sind voller Liebe und Freude", schrieb sie zu ein paar Fotos, die sie mit ihrer kleinen Familie zeigen. "Das Leben wird gerade noch ein bisschen schöner, ich kann die Abenteuer kaum erwarten, die vor uns liegen", so Veith.