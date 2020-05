Eine Ära ist zu Ende - Anna Veith verabschiedet sich in die Skipension

Anna Veith (30) hat am Samstagabend offiziell das Ende ihrer so großartigen Skifahrer-Karriere bekannt gegeben. Eine lange Karriere, die -nach vielen Triumphen in den ersten Jahren - in den letzten Jahren von vielen schweren Verletzungen geplagt war. Rund acht Monate nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher hängt damit der nächste ÖSV-Superstar die Skier an den berühmten Nagel.