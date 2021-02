Im Mai vergangenen Jahres zog sich die dreifache Weltmeisterin offiziell zurück - jetzt verkündet sie auf Instagram voller Stolz, dass sie und ihr Mann ein Baby erwarten.

"Liebe im Bauch" und "Mommy and Daddy to be" ist unter ihrem aktuellen Post auf Instagram zu lesen. Die 31-Jährige ist offenbar schwanger und erwartet ein Kind von ihrem Mann und ehemaligem österreichischer Snowboarder Manuel Veith.