SPÖ-Vorsitz, CO2-Steuer und Neues aus Lingenau

SPÖ-Landesvorsitz-Kandidatin Gabriele Sprickler-Falschlunger, KlimaVOR!-Obmann Christof Drexel und Neo-Bürgermeister von Lingenau, Philipp Fasser, heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Gabriele Sprickler-Falschlunger, SPÖ-Landesvorsitz-Kandidatin

Gabriele Sprickler-Falschlunger will erneut SPÖ-Parteichefin werden. Für ihre Kandidatur benötigt sie noch eine Zweidrittelmehrheit der Delegierten. Antrieb ist ihr Wunsch "uns endlich wieder auf Inhalte zu konzentrieren und persönliche Befindlichkeiten in den Hintergrund zu stellen". Die zuletzt publik gewordenen internen Parteizwistigkeiten rund um die Landesparteivorsitzwahl am 16. Oktober haben kein gutes Licht auf die Vorarlberger SPÖ geworfen. In "Vorarlberg LIVE" spricht sie heute über Parteiziele und ihre eigene Motivation.

self all Open preferences.

Christof Drexel, Vereins-Obmann KlimaVOR!

Trotz Regierungsrochade steht der geplanten Steuerreform nichts im Weg. Die CO2-Bepreisung wird von manchen begrüßt, aber von vielen als zu niedrig kritisiert. Wissenschaftler des Climate Change Centre Austria fordern für CO2-Emissionen einen Startwert von 50 Euro, statt den angesetzten 30 Euro pro Tonne. Das Ziel ist im Jahr 2030 nur halb so viel Treibhausgas auszustoßen. Wird das Ziel so erreicht? Darüber spricht KlimaVOR!-Obmann Christof Drexel heute in "Vorarlberg LIVE".

self all Open preferences.

Philipp Fasser, Bürgermeister Lingenau

Seit dem 4. Oktober ist Philipp Fasser der neue Bürgermeister von Lingenau. Ein Jahr lang hatte seine Vorgängerin Carmen Steurer den Sitz an der Gemeindespitze inne. Bereits bei Amtsantritt kündigte sie an, sich nur für den Übergang zur Verfügung zu stellen. Philipp Fasser möchte frischen Wind in die Gemeinde bringen. Welche Ziele er hat und wie er diese umsetzen möchte, erzählt er heute in "Vorarlberg LIVE".

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 12. Oktober 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Gabriele Sprickler-Falschlunger (SPÖ), Christof Drexel (KlimaVOR), Philipp Fasser (Lingenau)

Moderation: Gerold Riedmann (VN-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.