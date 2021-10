Sprickler-Falschlunger soll SPÖ-Chefin in Vorarlberg werden

Gabriele Sprickler-Falschlunger soll erneut die Führung der Vorarlberger Sozialdemokraten übernehmen. Die 65-jährige Allgemeinmedizinerin bestätigte der APA am Montagvormittag einen entsprechenden Bericht der "Vorarlberger Nachrichten". Sprickler-Falschlunger hatte schon zwischen Herbst 2016 und Frühjahr 2018 als Landesparteivorsitzende fungiert, nun springt sie erneut als Kompromisskandidatin in die Bresche: "Ich habe zu allen ein intaktes Verhältnis", sagte sie.

"Meine Entscheidung wurde maßgeblich dadurch beeinflusst, dass viele führende Funktionäre mit diesem Wunsch an mich herangetreten sind. Die anderen Kandidaten wurden von mir bereits informiert", sagte Sprickler-Falschlunger. Der Wunsch aller in der SPÖ sei es, "uns endlich wieder auf Inhalte zu konzentrieren und persönliche Befindlichkeiten in den Hintergrund zu stellen". Sie sei davon überzeugt, dass es ihr gelingen werde, die in den vergangenen Wochen und Monaten aufgerissenen Gräben in der Partei wieder zuzuschütten, "damit wir gemeinsam an den dringendsten Problemen arbeiten können".