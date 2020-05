Spanien wird noch im Mai das Bedingungslose Grundeinkommen einführen

Die Coronakrise samt Massenarbeitslosigkeit im Land lässt die "Zahlung ohne Verlangen einer Gegenleistung" Wirklichkeit werden.

Spanien wird ein Grundeinkommen für finanzschwache Haushalte einführen. Die linke Regierung wolle das sogenannte "Mindestlebenseinkommen" Ende des Monats beschließen, kündigte der Minister für Integration, Sozialversicherung und Migration, José Luis Escrivá, am Montag in Madrid an.