Sovrano: Die breiteste Superyacht der Welt in Bildern

Zwischen Bestellung und Stapellauf sollen laut Hersteller vier Jahre liegen - doch dafür gibt es alles, was das Milliardärsherz begehrt.

Die italienische Design-Firma will mit ihrem neuen Konzept hoch hinaus - oder besser, massiv in die Breite. Mit stolzen 33 Metern wäre die Superyacht "Sovrano" die breiteste Yacht der Welt. Der bisherige Rekordhalter, die "Azzam" ist im Vergleich dazu bei einer Länge von 180 Metern gerade einmal 21 Meter breit. Bislang sticht die "Sovrano" nur virtuell in Sicht, zwischen Bestellung und Stapellauf sollen laut Hersteller vier Jahre liegen. Im Gespräch mit VOL.AT erzählt das Lazzarini Design Studio, was die Gäste auf der "Sovrano" erwartet.