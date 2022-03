Oligarchen-Yacht in Italien - die Behörden ermitteln

In einem kleinen Hafen in der Toskana hat die 140 Meter lange Superyacht angelegt und darf diesen vorerst nicht mehr verlassen.

In Marina di Carrara, einer kleinen italienischen Hafenstadt in der Toskana, wird eine der größten und teuersten Superyachten der Welt derzeit von der italienischen Polizei unter die Lupe genommen. Wie die New York Times" berichtet soll es sich bei der 140 Meter langen und bis zu 24 Meter breiten Superyacht um die "Scheherazade" handeln.