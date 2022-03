Jagd auf Oligarchen-Yachten

Im Zuge der EU-Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges wurden in Europa bisher zwei Super-Yachten von russischen Oligarchen beschlagnahmt.

Yacht in Frankreich beschlagnahmt

Der französische Zoll hat die Yacht "Amore Vero" des russischen Oligarchen Igor Sechin an der Mittelmeerküste beschlagnahmt. Das Schiff sei für Reparaturen in eine Werft in La Ciotat in der Nähe von Marseille gebracht worden, wo es dann in der Nacht zu Donnerstag in Beschlag genommen worden sei, teilte das französische Wirtschaftsministerium mit.