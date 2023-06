So viele Personen haben sich 2022 über eine Sterbeverfügung erkundigt

Patientenanwalt Mag. Alexander Wolf war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE".

Es gibt Diskussionsbedarf: Das Sterbeverfügungsgesetz ist am 1. Januar 2022 in Kraft getreten. Wegen gesetzlicher und datenschutzrechtlicher Gründe wurden bislang allerdings keine spezifischen Daten zu Sterbeverfügungen und assistiertem Suizid auf Länderebene veröffentlicht. Dagegen regt sich Widerstand. Der Patientenanwalt Alexander Wolf war am Donnerstag bei "Vorarlberg Live" und äußerte heftige Kritik.