So viel kosten die Ski-Karten im kommenden Winter

Wintersportler aufgepasst: Der Ski-Saisonsstart steht schon bald vor Vorarlberg's Türen. VOL.AT hat einen Blick auf die aktuellsten Tages- und Saisonskartenpreise 2021/22 geworfen.

Auch heuer dürfen sich die Gäste wieder auf eine erstklassige Infrastruktur freuen – denn die Seilbahnen investierten erneut in Qualität und Entwicklung. Die Ticketpreise wurden nur minimal angepasst und liegen sogar unter der Inflation.

Die Tarife im Vergleich

So viel kosten die Saisonskarten

So viel kosten die Tageskarten

Die günstigste Tageskarte bekommt man dieses Jahr beim Pfänder Skigebiet in Bregenz. Dort kostet ein Tagesticket für die kommende Skisaison gerade einmal 20,30 Euro. Aber auch in Alberschwende, Raggal, Gurtis-Bazora und im Ebnit kann man unter 25 Euro einen ganzen Tag lang Ski fahren.

Preise im Vergleich zum Vorjahr

Nimmt man die diesjährigen Saisonskartenpreise der Skigebiete, die unten im Diagramm angeführt sind, mit denen des Vorjahres in den Vergleich, so ist eine durchschnittliche Preissteigerung von 1,5 Prozent zu vermerken. Während einige Betreiber der Skigebiete die Saisonskarten-Preise im Vergleich zum letzten Jahr nicht erhöht haben, so wurde der Preis beispielsweise für die Ländle Card Preis gleich um drei Prozent erhöht.