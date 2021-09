Ski-Saisonkarten nur für Geimpfte und Genesene

Während Kinder bis zwölf Jahren beim Erwerb von Saison- und Mehrtageskarten in der heurigen Wintersaison von der 2G-Regel ausgenommen sind, trifft diese Verschärfung sämtliche Ungeimpfte.

Bei Saison- und Mehrtageskarten wird in der Wintersaison 2021/22 aus der 3-G eine 2-G-Regel. Ein negativer Coronatest genügt nicht, ausgenommen bleiben Kinder bis zwölf Jahre. Ungeimpften bleibt in diesem Winter also selbst mit PCR-Tests nur der Griff zur Tageskarte.

Vorarlbergs Seilbahnsprecher Andreas Gapp gab sich gegenüber den "VN" überzeugt, Kunden würden nach Sicherheit und den damit verbundenen Maßnahmen verlangen. Vielleicht sei das auch Anreiz für einige, sich impfen zu lassen.

Die Regeln für die Wintersaison

"Heuer wird es auf jeden Fall Winterurlaub in Österreich geben - es wird sehr strenge Regeln geben", kündigte die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Montag in Wien an. Die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) gilt für Hotellerie, Gastronomie, Seilbahnbetriebe und Weihnachtsmärkte, die heuer stattfinden.

3G und FFP2 in Seilbahnen

In geschlossenen Gondeln muss zusätzlich zum 3-G-Nachweis beim Ticketkauf eine FFP2-Maske getragen werden. Die Vorschriften sind dort also strikter als in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, wo die Maske genügt. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr wird heuer in den Seilbahnen auf Kapazitätsbeschränkungen verzichtet. Es gelten auch keine Abstandsregeln mehr. Schlangen vor den Gondeln und Seilbahnen soll es heuer nicht geben.

Apres-Ski möglich

Nach Betriebsschluss der Lifte wird heuer "Après-Ski auf jeden Fall möglich sein", allerdings mit Einschränkungen. Es gelten dieselben Regeln wie für die Nachtgastronomie. "Eventuell wird zusätzlich eingeschränkt", räumte die Ministerin ein.