1G-Regel beim Après-Ski: Finden Sie das gut?

Wenn es nach Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein geht, soll es - zum Schutz der Ungeimpften - beim Après-Ski und auch in der Nachtgastronomie eine 1G-Regel geben. Was sagen Sie dazu?

"Wir müssen die Ungeimpften schützen. Das heißt, dass Ungeimpfte in diese Risikobereiche keinen Zutritt haben sollten. Zu ihrem eigenen Schutz", wird Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von mehreren österreichischen Medien zitiert. Damit soll es zum Beispiel beim Après Ski eine 1G-Pflicht geben - ebenso wie in der Nachtgastronomie.

Diese Maßnahme habe er neben anderen Vorschlägen wie etwa eine Indoor-Maskenpflicht oder eine Verkürzung der Gültigkeitsdauer von Antigen-Tests dem Koalitionspartner vorgelegt. Die Regierung berät am kommenden Mittwoch mit den Landeshauptleuten über weitere Corona-Maßnahmen. In Vorarlberg hingegen arbeitet man schon wieder am "Winterkondex". „Wir werden auch heuer wieder einen Winterkodex haben und damit auch offensiv nach außen gehen“, sagt Landesrat Crhistian Gantner den Vorarlberger Nachrichten (Montag-Ausgabe). Der Vorarlberger Weg solle weitergeführt werden, ohne allerdings einen Alleingang zu unternehmen", schränkt er im Gespräch ein.