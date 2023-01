So reagiert die Stadt Hohenems im Falle eines Blackouts

Die Stadt Hohenems sieht sich für einen Blackout gut gerüstet, so Bürgermeister Dieter Egger in einer Aussendung. Außerdem gibt es eine Sicherheitsbroschüre, die für die Bevölkerung kostenlos erhältlich ist.

"Ohne Panik zu verbreiten, nehmen wir die Vorsorge für einen möglichen 'Blackout' in Hohenems sehr ernst und haben uns gerade im vergangenen Jahr nochmal akribisch vorbereitet. Die wesentliche Infrastruktur wie Wasser, Abwasser, Feuerwehr, Werkhof etc. wurde mit Notstromaggregaten ausgestattet. Zudem haben wir Meldestellen in den Stadtteilen eingerichtet. Auch 'Stromerzeuger' stehen zur Verfügung", informiert Bürgermeister Dieter Egger.