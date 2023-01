Das Land Vorarlberg schickt an alle Haushalte eine Blackout-Broschüre.

Was passiert während eines Blackouts in Vorarlberg?

Alle Vorarlberger Haushalte sollen diese Woche per Post eine Blackout-Broschüre erhalten, in der darüber informiert wird, was bei einem überregionalen Stromausfall zu tun ist und wohin man sich wenden kann.

In allen Gemeinden werden "Notrufmeldestellen" eingerichtet. Die Bevölkerung erhält dann alle wichtigen Informationen über die Medien, wie etwa Radio.

Alle wichtigen Informationen präsentiert das Land Vorarlberg ab 11.15 Uhr im Pressefoyer:

Mobilität

Straßen- und Verkehrswege: Straßen- und Verkehrswege können im Falle eines Blackouts weiter benutzt werden. Ampeln und elektrisch betriebene Signalanlagen sowie die öffentliche Beleuchtung fallen aus. Störungen kann es im Falle eines Blackouts auch bei Starkniederschlägen wegen eines Ausfalls der Pumpen in den Unterführungen oder durch Beeinträchtigungen des Winterdienstes geben.

Großtunnelanlagen: In Großtunnelanlagen ab einer Länge von 500m bleiben wichtige elektrische Anlagen für die Verkehrslenkung, Beleuchtung und Belüftung, gestützt durch die Notstromversorgung, 80 Minuten in Betrieb. Der Pfänder-, City-, Passür-, Amberg-, Achrainund Arlbergtunnel werden leergefahren und geschlossen.

Öffentlicher Verkehr: Der Betrieb des öffentlichen Personenverkehrs mittels Bussen kann auch bei Ausfall der Netzstromversorgung und der damit fehlenden Treibstoffversorgung für den laufenden Tag aufrechterhalten werden. Im Kleinwalsertal kann der öffentliche Busverkehr trotz eines Blackouts je nach Fahrplantaktung mindestens 3 Tage aufrechterhalten werden. ÖBB: Bei einem regionalen Stromausfall ist es das Ziel, einen Weiterbetrieb des Zugverkehrs in Vorarlberg in eingeschränkter Form sicherzustellen. Bei einem Blackout überregionalen Ausmaßes (ganz Österreich sowie die Nachbarländer betreffend) ist aus Sicherheitsgründen geplant, alle Züge noch bis zum nächsten Bahnhof zu fahren.

Lebensmittelhandel

SPAR und Sutterlüty werden am Tag des Blackouts geschlossen, aber am folgenden Tag wieder geöffnet. Es wird eine Notausgabe mit einem eingeschränkten Sortiment von Lebensmitteln durchgeführt. Laut aktuellen Informationen der Wirtschaftskammer bei Drucklegung dieser Broschüre, überlegen im Moment auch weitere große Lebensmittelketten und Diskonter sich dieser Vorgangsweise anzuschließen.

Banken/Geldausgabe

Die heimischen Banken stellen die Bargeldversorgung vor allem über die zahlreichen Bankomaten sicher. Bei längerfristigen Stromausfällen (Blackout) und den damit verbundenen Ausfällen der Datenleitungen der Bankomaten kann die Bargeldversorgung nicht sichergestellt werden.

Apotheken

Die Vorarlberger Apotheken bieten an fast allen Standorten eine Notausgabe von vorrätigen Medikamenten und Produkten an. Mit den in Vorarlberg gelagerten Medikamenten kann die Bevölkerung für ca. eine Woche ohne Probleme versorgt werden. Sollte ein Medikament nicht mehr lagernd sein, ist die weitere Versorgung durch die Vorarlberger Großhändler für Arzneimittel sichergestellt.

Ärztliche Versorgung

Die Ärztekammer hält in Zusammenarbeit mit den Gemeinden in ausgewählten Betreuungsstellen einen Notdienst aufrecht.

Krankenhäuser

Alle Vorarlberger Krankenhäuser verfügen über eine Notstromversorgung. Der Betrieb kann mit Einschränkungen aufrechterhalten werden.

Trinkwasserversorgung

Hier ist die Lage in den Gemeinden unterschiedlich. Informationen darüber werden auf der Webseite Ihrer Gemeinde zur Verfügung gestellt. Abwasserentsorgung Hier ist die Lage in den Gemeinden unterschiedlich. Informationen darüber werden auf der Webseite Ihrer Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Gasversorgung

Bei Ausfall der Stromversorgung sind elektrisch gesteuerte Gasverbraucher, wie Heizungen und mit Gas betriebene Anlagen, nicht mehr funktionsfähig. Davon ausgenommen sind nur Anlagen in Objekten mit Notstromversorgung, z. B. in Krankenhäusern. Die Versorgung bzw. der Betrieb der Ortsversorgungsnetze ist auch während eines Blackouts durch mechanisch ausgeführte Druckregelung für einen längeren Zeitraum gesichert. Dadurch können z. B. Gasherde in der Regel weiterbetrieben werden.

Fernwärme

Bis auf wenige Ausnahmen sind die Vorarlberger Heizwerke ohne Netzstrom nicht funktionsfähig. Informationen darüber werden auf der Webseite Ihrer Gemeinde zur Verfügung gestellt. Zur Nutzung der Fernwärme in Gebäuden muss auch die Stromversorgung für die im eigenen Haus installierten Pumpen gewährleistet sein.

Tankstellen

Öffentliche Tankstellen können im Falle eines Blackouts nicht weiterbetrieben werden und somit ist die Treibstoffversorgung für die Bevölkerung nicht mehr gewährleistet. Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge sowie für vorab autorisierte Notversorgungsdienste wird eine Notausgabe eingerichtet.

Radio

Der ORF Vorarlberg hat eine gesetzliche Informationspflicht bei Eintritt von Katastrophen sowie bei Ereignissen, welche die Bevölkerung bedrohen. Daher ist der Betrieb von ORF Radio Vorarlberg als einziger öffentlichrechtlicher Sender im Falle eines Blackouts durch eine Notstromversorgung sichergestellt. Damit können 93,7% der besiedelten Fläche in Vorarlberg und somit die Landesbevölkerung mit wichtigen Informationen versorgt werden. Zum Empfang von ORF Radio Vorarlberg wird ein batteriebetriebenes Radiogerät (auch Auto-Radio) oder ein Kurbelradio benötigt.

Außerdem arbeitet das Land Vorarlberg im Falle eines Blackouts auch mit VOL.AT - Vorarlberg Online bzw. Russmedia zusammen.

Telefonfestnetz, Internet und Mobiltelefonie

In der Regel fallen große Teile der Festnetz- und Mobiltelefonie und das Internet im Falle eines Blackouts nach kurzer Zeit (ca. 30 min) aus.

Notruf

Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Vorarlberg (RFL) und die Polizeinotrufstelle bleiben im Falle eines Blackouts in Betrieb. Bei Ausfall des Telefonfestnetzes und der Mobiltelefonie können Notrufe bei den Notruf-Meldestellen Ihrer Gemeinde abgegeben werden. Informieren Sie sich bitte über den Standort der nächsten NotrufMeldestelle auf der Webseite Ihrer Gemeinde.

