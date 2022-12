So sorgt Dornbirn für den Blackout vor

Was ist zu tun, wenn der Strom ausfällt?

Die schnellste und effektivste Hilfe ist immer die Selbsthilfe. Wir alle sollten so gut vorbereitet und ausgestattet sein, dass wir einige Tage zuhause verbringen können. „Campingurlaub zuhause“ ist hier das Stichwort. Dazu gehören auf jeden Fall haltbare Lebensmittel, Licht, eine Notkochstelle, ein batteriebetriebenes Radio, ein Erste-Hilfe Kasten und die wichtigsten persönlichen Medikamente. Im Falle eines Blackouts ist es sinnvoll und wichtig, sich im unmittelbaren Umfeld - im Freundeskreis, Familienkreis, in der Nachbarschaft - zu organisieren und zu gegenseitig zu unterstützen. Im Idealfall sprechen Sie schon in ruhigen Zeiten mit Ihren Nachbarn, wer im Ernstfall welche Fähigkeiten und Ressourcen hat und wer besondere Unterstützung braucht. Denken Sie dabei an ältere Menschen, pflegebedürftige Personen und Familien mit kleinen Kindern.