So kann man eine "Öffi"-Route ohne Zug planen

Auch in Vorarlberg stehen die Züge heute wegen einen österreichweiten Streiks still. Wer auf "Öffis" angewiesen ist, kann mit Hilfe einer App die Route auch ohne Zug planen.

Seit Mitternacht steht in Österreich der Bahnverkehr für einen ganzen Tag still. Grund ist ein Streik der Eisenbahner. Dort konnten sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter am Sonntag auch in einer fünften Verhandlungsrunde nicht auf einen neuen KV-Abschluss einigen. Laut ÖBB sind in Österreich normalerweise täglich rund 8.000 Personen- und Güterzüge von verschiedenen Betreibern unterwegs. Etwa eine Million Passagiere werden jeden Tag befördert.