So geht es jetzt mit Sodex weiter

Der nächste Schritt nach dem Erfolg bei der Investmentshow "2 Minuten, 2 Mentoren" ist eine Firmengründung. Ein paar Ausblicke des Pressesprechers auf die weitere Zukunft von Sodex.

Seit über drei Jahren arbeitet das Team von Sodex an einer Hard- und Software, um einen Bagger autonom arbeiten zu lassen. Jetzt scheint der große Durchbruch für Ralf Pfefferkorn, Raphael Ott und Bernhard Gantner ganz nah zu sein. Business-Angel Armin Strbac will die drei Vorarlberger Maturanten und ihr Baustellen-High-Tech-Projekt fördern, wie er Dienstagabend in der Puls 4 Investmentshow "2 Minuten, 2 Mentoren" versprach.