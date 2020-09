Wie drei Vorarlberger Jugendliche die Baubranche revolutionieren wollen

Die drei HTL-Rankweil-Maturanten tüfteln an einer Software, die jeden Bagger ohne Menschen arbeiten lässt. "Dieses System hat das Potential, die Baustelle in den nächsten Jahren komplett zu revolutionieren", sagen die drei jungen Vorarlberger Technik-Pioniere.

Die Welt verändert sich stetig und auch die Bauindustrie bleibt nicht auf der Stelle stehen. Dies haben auch drei Maturanten aus Vorarlberg vor einiger Zeit erkannt. Während ihrer Zeit an der HTL Rankweil, Abteilung Elektronik und technische Informatik, bekamen sie die Möglichkeit, zu diesem Fortschritt beizutragen.

Angefangen hat das Projekt von Ralf Pfefferkorn, Raphael Ott und Bernhard Gantner als Arbeit der „Innovativwoche im 3. Jahrgang“, erweiterte sich zur Diplomarbeit und entwickelte sich schlussendlich zu einer Innovation in der Baubranche. Denn heute arbeitet ihr "Sodex-Team"an einer Hard- und Software, die jeden Bagger autonom steuerbar arbeiten lässt.

Grube selbstständig ausheben

Kürzere Bauphasen

"Eine Welt mit weniger Baustellen"

Großer Zuspruch aus Baubranche

Zu Gast bei "2 Minuten, 2 Mentoren“

Das Ziel der jungen Vorarlberger ist es, Sodex zu einer führenden Firma in der Baubranche zu machen. Daher nahmen die drei Tüftler an der TV-Show „2 Minuten, 2 Mentoren“ teil. Diese wird am Dienstag, den 08.09.2020, um 20:15 Uhr, auf Puls 4 zu sehen sein.