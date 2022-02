So geht es am Bregenzer Leutbühel weiter

Grabungen und Asphalt-Abtragung

Anrainer werden laufend informiert

Anrainer sowie alle Gewerbetreibenden werden ständig über etwaige Einschränkungen, etwa bei Zufahrten zu Privatparkplätzen, Umleitungen oder Wartezeiten, informiert. "Jeden Dienstag um 14 Uhr, vor dem Baucontainer am Leutbühel, findet eine öffentliche Sprechstunde statt in der Fragen von Anrainern und Gewerbetreibenden beantwortet werden", gibt die Stadt Bregenz auf VOL.AT-Anfrage an.

"Mehr Pflasterfläche als davor"

Besonders der Erhalt der Pflastersteine liegt vielen Bürgern am Herzen. Auch Kunsthistoriker Rudolf Sagmeister sprach sich gegen eine "Asphaltwüste" am Leutbühel aus. Bis auf die benötigten Querungen und den berollbaren Gehstreifen aus Großpflasterplatten in der Mitte der Maurachgasse werde der Altbestand aus der Maurachgasse und dem Apothekergässle sowie der abgetragene Pflaster aus Bauabschnitt eins (Kirch- und Römerstraße) verbaut, so die Stadt gegenüber VOL.AT. "In Summe entsteht mehr Pflasterfläche als davor in der Maurachgasse", so die Stadt. "Das Apothekergässle erhält den bekannten gelben Belag."