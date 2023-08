Skurril: Frau stiehlt ganzes Schlafzimmer bei Ikea

"Geht eine Frau in ein Möbelhaus und nimmt ein Schlafzimmer mit": Es klingt wie ein schlechter Scherz, aber in Dänemark hat eine Diebin unter anderem sogar ein Bett aus einer Ikea-Filiale mitgehen lassen.

Ein Bett und ein Sofa

Die Diebin muss sich nun vor dem Amtsgericht in Hjørring verantworten. Laut Anklage wir ihr wird vorgeworfen, in einer Ikea-Filiale ein ganzes Bett, einen Lattenrost, eine Decke, Bettbezüge und dazu noch ein Sofa entwendet zu haben.

Der zuständige Staatsanwalt meint dazu: "Solche Sachen kann man ja nicht einfach in der Handtasche mitgehen lassen." Doch wie ist es der dreisten Diebin dann gelungen, derart große Möbelstücke aus dem Einrichtungshaus zu entwenden, ohne dabei Aufsehen zu erregen?

Der entscheidende Fehler

Allerdings beging die Diebin einen entscheidenden Fehler: Sie kehrte am nächsten Tag zum Tatort zurück. Ein Sicherheitsmitarbeiter erkannte sie jedoch, denn mittlerweile waren die entwendeten Möbel offenbar aufgefallen.

Der jungen Frau werden neben dem Diebstahl aber noch andere strafrechtlich relevante Delikte zur Last gelegt: So soll sie auch in mehreren Hotels übernachtet zu haben, ohne die Rechnung zu begleichen.