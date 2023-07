Skurril: Mega-Cheeseburger bei Burger King mit ganzen 20 Scheiben Käse!

Es ist eine simple und doch außergewöhnliche Kreation: Burger King hat einen Cheeseburger auf den Markt gebracht, der genau das bietet, was er verspricht, nämlich Brot und (ganz viel) Käse.

Dieser Burger ist wohl das richtige für alle Käse-Fans: Er besteht nur aus dem Burger Bun und ganzen 20 Scheiben Käse – auf Fleisch, Gewürze oder andere Zutaten wird komplett verzichtet. Unter dem Namen "the real cheeseburger" wird er nun von Burger King verkauft – bisher aber nur in einem Land.

Das besondere Geschmackserlebnis

Auch wenn sich bei dem Burger alles um Käse dreht, wird er allerdings nicht in der Schweiz, sondern in Thailand angeboten. Dort sorgt der Burger für ungläubige Gesichter und gemischte Reaktionen. Ein paar trauen sich aber an den ungewöhnlichen Käsegenuss: