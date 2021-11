SIMO Mammutprojekt: Das kann die neue Valiserabahn

VOL.AT sprach mit Peter Marko, Geschäftsführer der Silvretta Montafon, über die kurz vor der Eröffnung stehende Valiserabahn und die schwierige Situation für den Wintertourismus.

Im Montafon, genauer gesagt in Galgenul, steht die neue Valiserabahn kurz vor ihrer Jungfernfahrt. Die neue Bergbahn aus dem Hause Doppelmayr gilt als richtungsweisend und zählt zu den modernsten Anlagen der Welt. Ein ausgeklügeltes Konzept ermöglicht kurze Wege, von der zweistöckigen Tiefgarage, in der man besonderes Augenmerk auf E-Ladestationen gelegt hat, erreicht man mittels Rolltreppen den Kassen- und Markthallenbereich sowie einen Intersport Shop mit Verleih. Einen Stock darüber befindet sich dann der Einstiegsbereich, ebenfalls bequem via Rolltreppe erreichbar. Täglich arbeiten rund 160 Mitarbeiter an der Fertigstellung, am 6. Dezember 2021, findet dann die behördliche Abnahme statt.