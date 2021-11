Saisonauftakt: Erste Bilder aus der Silvretta Montafon

Ab heute kann man am Hochjoch seine ersten Schwünge ziehen. Eine willkommene Trainingsmöglichkeit für die Skimittelschulen.

Ab heute beginnt in der Silvretta Montafon die Skisaison. Am Hochjoch sind ab sofort die Zamang, Panorama und Seebliga Bahn im Wochenendbetrieb. Während sich große Teile des Unterlandes in eine dichte Nebeldecke hüllen, herrscht am Berg strahlender Sonnenschein.