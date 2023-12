Siemens-Skandal: Nun sind alle Beschuldigten entlassen

In der Betrugsaffäre rund um Siemens und zahlreiche andere Unternehmen in Vorarlberg wird nach wie vor ermittelt, doch inzwischen sind alle Beschuldigten aus der Untersuchungshaft entlassen.

Am Dienstag sei der letzte Beschuldigte, der noch in U-Haft saß, entlassen worden, so Heinz Rusch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, am Donnerstag.