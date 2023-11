Siemens-Skandal: Weitere Person aus Untersuchungshaft entlassen

Im Vorarlberger Betrugsskandal rund um verschiedene Bauprojekte wurde eine weitere Person aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Anzahl der Beschuldigten ist inzwischen auf zwölf angestiegen.

In der Vorarlberger Betrugsaffäre im Baubereich, in die Siemens sowie zahlreiche Vorarlberger Firmen und die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) verwickelt sind, laufen weiter die Ermittlungen.

Nur noch eine Person in Haft

Einer der Beschuldigten sei inzwischen aus der Untersuchungshaft entlassen worden, damit befinde sich noch eine Person in U-Haft, so Heinz Rusch, Sprecher der ermittelnden Staatsanwaltschaft Feldkirch, am Donnerstag.